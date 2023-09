Philippe Clement terug naar Jupiler Pro League? Dit denkt hij er zelf van

Het moment is gekomen dat ploegen van trainer beginnen wisselen. Philippe Clement is alvast duidelijk over een terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Met Edward Still bij KV Kortrijk sneuvelde een eerste trainer in de Jupiler Pro League, maar in de komende maanden zouden er wel nog enkele koppen kunnen rollen.

Een ding is alvast zeker: op een terugkeer van Philippe Clement naar de Belgische competitie moeten we al zeker niet rekenen.

“Ik ben meer dan 30 jaar actief geweest in eigen land. Dan heb je nu zin om even iets anders te doen in het leven. Het wordt dus sowieso een avontuur in het buitenland”, klinkt het op Sporza.

De timing van zijn ontslag in Monaco was niet echt bevorderlijk om snel een nieuwe job te vinden. “De voorbije zomer hebben we met een aantal partijen gesproken. Alleen was geen enkel optie interessant genoeg om nu al in te stappen. Ik had ook wat pech met de timing van mijn ontslag – begin juni hadden veel ploegen hun trainer al.”

Toch kijkt hij uit om snel weer aan het werk te gaan. “Maar het is wel de bedoeling dat ik binnenkort weer ergens aan de slag ga. Ik heb goesting om me weer in een nieuw avontuur te smijten. Tot dan blijf ik met mijn assistenten alle competities volgen.”