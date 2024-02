Enkel de transfersom moet nog bepaald worden: PSV-directeur kondigt vertrek van Johan Bakayoko aan

PSV slaagde er opnieuw in om Johan Bakayoko in Eindhoven te houden. De zomermercato lijkt een ander verhaal te worden. Dat beseft Ernie Stewart als geen ander.

PSG, Manchester City, Liverpool FC, Bayern München,... Het lijstje Europese topclubs met concrete interesse in Johan Bakayoko is eindeloos. Ondertussen slaagt PSV - al moet het gezegd: ook de Rode Duivel wil het seizoen vervolledigen in Eindhoven - er voor de tweede transferperiode op rij in om hem te houden.

"Al denk ik niet dat Bakayoko ook volgend seizoen nog bij PSV zal spelen", windt Ernie Stewart (sportief directeur bij De Lampenclub, nvdr.) er bij NOS geen doekjes om. "Het blijft ongelooflijk wat Johan doet voor iemand van zijn leeftijd. Hij heeft de voorbije maanden dertig geweldige wedstrijden gespeeld, hé. Bij PSV én bij de Rode Duivels."

Het is ongelooflijk wat Johan Bakayoko doet voor iemand van zijn leeftijd

De penningmeester van PSV begint ondertussen het geld te tellen. De marktwaarde van de negenvoudig Rode Duivel wordt op veertig miljoen euro geschat. Maar het staat nu al vast dat het uitendelijk transferbedrag een pak hoger zal liggen. Misschien eerst nog eens knallen op het EK?