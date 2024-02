Straks ploegmaat van Arthur Vermeeren? 'Topschutter van Jupiler Pro League kan rekenen op interesse van verschillende Spaanse clubs'

Op die manier blijft Kevin Denkey de topschutter van de Belgische competitie met 18 doelpunten op zijn naam. Zijn prestaties gaan ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij.

Volgens transferexpert Ekrem Konur zouden Girona, Sevilla, Real Betis en zelfs Atletico Madrid (waar Arthur Vermeeren deze winter naar vertrok) geïnteresseerd zijn in de spits. Het leek er afgelopen mercato ook op dat Sevilla werk wilde maken van een transfer, maar die kwam er vooralsnog niet.

De 23-jarige Togolees speelde dit seizoen 23 wedstrijd in de JPL waarin hij dus 18 keer scoorde, maar nog wel geen assist kon geven. Transfermarkt schat de waarde van Denkey op 8 miljoen euro. Kan hij deze zomer uitkijken naar een leuke transfer?

💥💣❗🇹🇬 #CercleBrugge 🟢❗

Girona, Sevilla FC, Real Betis and Atletico Madrid continue to be interested in Cercle Brugge's 23-year-old Togolese striker Kévin Denkey. https://t.co/bAdtPQxlwp pic.twitter.com/AGyiV7vtGi