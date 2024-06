Dubbele winst voor Zirkzee: pretpark komt met geweldige boodschap voor kersverse Oranje-aanvaller

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De blessuregolf bij de Nederlandse nationale ploeg noopte Ronald Koeman ertoe om Joshua Zirkzee toe te voegen aan zijn selectie. De ex-Anderlecht-spits moest daarvoor wel zijn vakantie in Disney World onderbreken. Maar niet getreurd...

Het begon enkele weken geleden al met een aantal afzeggingen. Onder meer Noa Lang, Marten de Roon en Jurriën Timber werden daardoor niet opgeroepen door Ronald Koeman. En daar blijft het allemaal niet bij.

Ondertussen zijn er nog een aantal spelers uitgevallen. Teun Koopmeiners werd met een liesblessure naar de kant gestuurd, ook Brian Brobbey heeft ondertussen na een botsing met Matthijs de Ligt op training last van de lies.

Frenkie de Jong van zijn kant is ook niet helemaal fit en zo is het domper op domper voor Koeman en zijn troepen. Het is ondertussen zover gekomen dat Ronald Koeman beslist heeft om een extra speler op te roepen.

Disney World nodigt hem terug uit

Joshua Zirkzee is aangekomen bij de uitvalsbasis van Oranje in Wolfsburg. De aanvaller moest halsoverkop uit Disney World vertrekken, maar mag terugkomen.

Het plotseling einde aan zijn pretparkavontuur leverde grappige beelden van Zirkzee op social media op. Hij moest Disney World in Florida verlaten omdat Ronald Koeman hem alsnog liet invliegen naar Wolfsburg, de uitvalsbasis van het Nederlands elftal voor het EK.