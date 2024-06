De Bruyne weet waar het schoentje wringt: "Want zo slecht hebben we niet gespeeld"

Er is veel geschreven over "de gelukkige Kevin De Bruyne". Na de wedstrijd tegen Slowakije was die er niet meer en was het weer een beetje "de kribbige Kevin De Bruyne".

De Bruyne had wel een duidelijke analyse van de wedstrijd. "We waren niet efficiënt genoeg. Punt! We waren goed begonnen, maar hebben daarna wat fouten gemaakt, waaronder bij de goal. We hadden ook problemen met pressing te zetten. De tweede helft was beter en hebben we de kansen gecreëerd."

We legden hem voor dat de druk nu wel zal stijgen. "Wat jullie denken, kan ik niet in mijn hoofd steken. Druk is er sowieso, we moeten die tweede match winnen. Twijfel? Nee, die is er niet, want we hebben niet zo slecht gespeeld."

"Maar ja, we scoren niet. We hadden het zeker verdiend om gelijk te spelen. Geluk dwing je soms af, vandaag krijgen we die twee afgekeurde goals tegen, dat was op de limiet. Dat gebeurt soms."

KDB wil alle paniek buiten de ploeg houden. "Naast de 20 minuten in de eerste helft hebben we niet zo slecht gespeeld. We hebben de goal gewoon niet kunnen vinden."

"We hebben een fout gemaakt bij de 1-0, op dit niveau word je soms afgestraft. Dat weten we. Buiten één of twee andere mogelijkheden hebben we niets meer weggegeven maar we hebben de goal zelf niet gevonden."