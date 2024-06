Schoofs maakt zich op om Mignolet weer te verrassen en heeft een stevige boodschap voor het KV Mechelen-bestuur

Bij KV Mechelen kan het toeleven naar de eerste competitiematch beginnen. Schoofs kon Mignolet vorig seizoen verrassen in die opener uit bij Club Brugge. Een heruitgave van die affiche komt er opnieuw aan op speeldag 1.

KV Mechelen heeft vandaag zijn eerste veldtraining gehouden. Uiteraard ontbrak Rob Schoofs als aanvoerder niet op het appel. "We kijken er naar uit om onze ploeg weer vorm te geven. We zijn nog met redelijk weinig. Er is wel nog heel veel werk om klaar te zijn voor de eerste competitiematch. Natuurlijk hebben we daar nog tijd voor."

Schoofs onderstreept wel fijntjes dat het voor het bestuur nodig is om voor versterking te zorgen. "Of het een teken is van meer ambitie dat de voorzitter een inspanning gedaan heeft om de trainer te houden? Dat zullen we zien. Nu nog inspanningen voor de spelers, hé", hoopt de middenvelder dat daar toch nog wat geld voor is.

KVM moet vertrekkers nog vervangen

"De trainer is één ding, maar er zijn wel wat spelers die vervangen moeten worden. Hopelijk kunnen we toch nog een paar nieuwe spelers halen. We hopen dat het in orde zal komen." In een transfermarkt die zich laat op gang trekt, is daar zeker en vast nog ruimte voor. Al begint de competitie uiteraard wel al op het einde van juli.

KV Mechelen opent de competitie op 26 juli uit bij Club Brugge, net zoals het dat ook deed in het vorige kampioenschap. Rob Schoofs nam toen Simon Mignolet te grazen met een vrije trap van ver in de korte hoek. Het is iets waar de sterkhouder van Malinwa wel een patent op heeft. Misschien herhaalt de geschiedenis zich wel.

Schoofs gaat nu techniek weer onderhouden

"Neen, mijn vrije trap heb ik nog niet ingeoefend. Het is nog vroeg, hé. Ik heb eerlijk gezegd tijdens de vakantie geen bal aangeraakt. Daar ga ik nu weer mee beginnen."