Sonck denkt er het zijne van en heeft nog een oplossing voor middenveld: "Suggereert Tielemans dat hij een plek krijgt?"

Velen vragen zich af of Tielemans een plek krijgt in het elftal van Tedesco tegen Roemenië. Sonck heeft daar niets op tegen, al is er volgens hem ook een oplossing voorhanden als België opnieuw met twee verdedigende middenvelders speelt.

De Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren. "Dat is alleen maar logisch. Op een toernooi van de U19 is eens een Duitser achter een bosje gereden om ons te bespioneren. Als dat in die categorie gebeurt, zal dat daar zeker gebeuren. Het kan dus gebeuren dat er gespioneerd wordt", zegt Sonck bij Sporza over de EK-praktijken.

"Zo'n verrassing als Carrasco die linksachter speelt, dat wil een tegenstander wel weten." Voorts is er veel aandacht gegaan naar de mediaoptredens van Youri Tielemans. Die liet toch verstaan dat tegen Roemenië misschien een offensiever elftal nodig is dan tegen de Slovaken. Zo komt ook zijn eigen profiel in de picture.

Sonck wil middenvelder zien inschuiven

Sonck vraagt zich af of Tielemans dat bedoelt. "Misschien suggereert hij dat hij een plekje krijgt? We zoeken achter alles wel iets. Ik vond dat hij ook op het middenveld kon gespeeld hebben tegen Slovakije. Een andere oplossing is dat één van onze twee nummers 6 wat meer 'hybride' is." De vraag is dan of Onana of Mangala dat moet zijn.

"Eén van hen moest meer inschuiven en tussen de linies spelen. Bij de toplanden zie je dat heel veel mensen in de red zone, zoals Hein Vanhaezebrouck dat noemt, komen. Wij noemen dat tussen de linies spelen."