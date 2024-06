🎥 Supporters gewond vlak voor wedstrijd van Twente nadat spandoek naar beneden valt

Zaterdag stond de vriendschappelijke wedstrijd tussen Twente en Stevo op het programma. De supporters van Twente pakten uit met een grote tifo maar dat liep fout af.

Op beelden is te zien hoe de tifo van de supporters naar beneden valt. Onder de tifo staan vele supporters van Twente met ook Bengaals vuur. Een kraan moest ervoor zorgen dat de tifo te bezichtigen was.

Die kraan was via touwen verbonden aan het bovenste gedeelte van het enorme spandoek. Doordat de touwen het begaven viel het spandoek naar beneden. Verschillende supporters zijn gewond.

"Iedereen is bij kennis en heeft medische hulp gekregen. Uit voorzorg is een traumahelikopter opgeroepen", klinkt het op de officiële website van Twente.

"Onze aandacht gaat uit naar de supporters die gewond zijn geraakt en de mensen om hen heen. We wensen iedereen veel sterkte."

22.06.2024šŸ‡³šŸ‡±FC Twente - Stevo, friendly practice game. Large tifo falls on stands with fans. Large amount of injured people https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/88ORo0fKP2