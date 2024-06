Onder hoogspanning: vader Trossard haalt snoeihard uit naar Domenico Tedesco

De Rode Duivels verloren hun eerste wedstrijd op het EK met 0-1 van Slovakije. Mogelijk kind van de rekening zou wel eens Leandro Trossard kunnen worden. Hij kwam tegen de Slovaken maar moeilijk uit de verf.

Vader Peter Trossard is dan weer kritisch richting de analisten die kritiek hebben op zijn zoon. Onder meer Philippe Albert en Gert Verheyen hadden de voorbije week wel wat negatiefs te zeggen over Leandro Trossard.

En dat is niet naar de zin van de vader, die ook duidelijk een verantwoordelijkheid ziet voor bondscoach Domenico Tedesco in het hele verhaal. En dus schuwt hij de kritiek niet, waarbij hij ook vrij ver gaat tegenover de bondscoach.

Trossard kritisch voor Tedesco

"Ik vind Tedesco geen goede trainer voor België, al heeft hij niet de stijfkoppigheid van Roberto Martínez. Leandro krijgt kritiek, maar hij werd van de ene naar de andere positie geschoven, zo krijg je geen lijn in je spel."

"Nee, ik schat het niet goed in. Onderschat die Roemenen niet. Oekraïne kwam er niet aan te pas in hun eerste wedstrijd. Maar hopelijk heb ik het verkeerd, winnen de Belgen en laait het enthousiasme op", aldus vader Trossard.

En hij besloot in ZENO met een positieve noot: "Daar zijn we uiteindelijk goed in: eerst de kat uit de boom kijken, en eens het goed draait dan toch overstag gaan." Benieuwd of het enthousiasme tegen Roemenië kan beginnen opborrelen.