Boezemvriend Romelu Lukaku onthult: "Napoli? Nee, ik denk Saoedi-Arabië of Anderlecht"

Romelu Lukaku is enkel gefocust op het EK, maar daarna zal hij ook een knoop moeten doorhakken. Waar gaat hij volgend seizoen spelen? Chelsea wil van hem af, maar hij moet nog 45 miljoen kosten. Of gaat hij een creatieve oplossing vinden? Boezemvriend Vinnie Frans denkt dat hij rust zoekt.

Lukaku heeft de laatste jaren veel meegemaakt. “Zeker het laatste jaar was hard voor hem”, zegt Frans in De Morgen. “Vergeet dat niet. De transfer van Inter naar Chelsea had hij zich helemaal anders voorgesteld, en alle gedoe nadien bij een mogelijke terugkeer naar Inter.

Lukaku heeft niet veel echt dichte entourage meer over. "Het feit dat hij toen ook brak met Roc Nation en veel andere mensen rond hem heen, om dan uiteindelijk bij Roma te belanden, dat was te veel van het goede. Wie schiet er nog over? Wij, zijn advocaat en zijn familie."

"Romelu heeft zich teruggetrokken. Hij komt niet veel meer buiten. Alleen ’s avonds laat, met een kap over zijn hoofd. Kon hij op een knop drukken om weer gewoon onbekend zijn leven te kunnen leiden, wel, hij drukte meteen.”

Ook deze zomer zal hij weer een andere club moeten opzoeken. “Of hij volgend jaar bij Napoli speelt? Dat denk ik niet. Toen hij hier even geleden was, in Wintam, voelde hij eindelijk wat rust. Daar snakt Romelu naar, na een carrière die al vijftien jaar duurt."

"Zowel fysiek als mentaal begint het zijn tol te eisen. Dus ofwel keert hij terug naar Anderlecht, ofwel gaat hij naar Saudi-Arabië. ‘Ik weet wat ik wil’, zei hij maanden geleden al. Het wordt een van die twee, denk ik."