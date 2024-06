KBVB komt met statement na controversieel filmpje met Rode Duivel Amadou Onana

De Rode Duivels hadden vrijdag plots een best opmerkelijke video gepost op hun sociale media. Daarin waren Amadou Onana en de Brusselse komiek Pablo Andres te zien. Eén zin uit de video viel extra op.

Pablo Andres reisde af naar het Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg om er een video op te nemen met Amadou Onana. Het filmpje werd later gepost op de sociale media van de Rode Duivels.

"Wie gaat het scheenbeen van Mbappé tackelen? Amadou Onana", klonk het al zingend in de video die rondging in Frankrijk en België.

Niet veel later werd de video offline gehaald vanwege de kritiek die erop kwam. Maar op dat moment was het natuurlijk al te laat en had de media deze video ook opgepikt.

Johan Bakayoko kwam zaterdagmiddag spreken op de persconferentie. Maar voor het persmoment echt van start ging kwam Stefan Van Loock, persverantwoordelijke van de Rode Duivels, met een statement.

"Voor we starten zou ik het graag nog even hebben over de video die gisteren verschenen is met Amadou Onana, over het tackelen van het scheenbeen van Mbappé."

"We hebben al enkele keren met Pablo Andres samengewerkt en steeds is het de bedoeling om grappig te zijn. Ook nu was het de bedoeling om grappig te zijn."

"Maar het kan dat dit nu niet het geval was, daarom hebben we het ook offline gehaald. We verontschuldigen ons als we iemand gekwetst hebben door deze video. Voor ons is het 'case closed'", besluit hij.