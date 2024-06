Timothy Castagne blikt vooruit naar maandag: "We hebben onszelf veel druk opgelegd tijdens de groepsfase, we moeten ons laten gaan!"

Voor het eerst sinds het begin van het toernooi zullen de Rode Duivels hun volgende wedstrijd, tegen Frankrijk, als underdog aanvangen. Deze status zou ten goede kunnen komen aan België, maar ze zullen wel de perfecte wedstrijd moeten spelen om de kwartfinales te bereiken.

Timothy Castagne was nog niet aanwezig bij de verloren halve finale van het WK tegen Les Bleus. Maar hij was er wel bij in de Nations League, toen de Rode Duivels met 2-0 leidden voordat hun toekomstige tegenstander terugkwam in de wedstrijd. De Fulham-speler herinnerde zich dat, afgelopen zaterdag, tijdens een interview gegeven in Kasteel Monrepos, waar de Rode Duivels gedurende het hele toernooi verblijven.

"Het zijn gemengde herinneringen. We hadden een sterke eerste helft gespeeld, voordat we in de tweede helft in paniek raakten en hen terug in de wedstrijd lieten komen. Dat bewijst dat we het kunnen, zelfs als we een ander systeem, een andere coach en andere spelers hadden. We bereiden een plan voor dat gerespecteerd moet worden. Als iedereen het goed doet, zullen we onze kansen hebben, maar we hebben heel weinig foutmarge."

Een duel van counterteams

Frankrijk en België zijn twee teams die moeite hadden om effectief te zijn in de groepsfase, vooral in de opbouw. Twee teams die zich sterker voelen wanneer ze kunnen profiteren van de ruimte achter de verdediging. Maar als iedereen op de counter wil spelen, wie neemt dan het initiatief in de wedstrijd?

"Het zal beide teams dwingen om beter te spelen in balbezit. Het is moeilijk te zeggen wie de controle zal nemen, het kan een zeer open wedstrijd zijn of iets meer gesloten. Het tempo moet worden opgevoerd. We kunnen agressief zijn zoals we willen, maar als ze een combinatie om je heen spelen omdat je dom bent, heeft dat geen zin. We moeten slim zijn en niet als kippen zonder kop spelen, met een zekere intensiteit om hen te laten zien dat we er ook zijn."

© photonews

Voor het eerst sinds het begin van het toernooi zal België niet als favoriet aan de aftrap verschijnen. Aan het begin van het toernooi dacht men dat de Rode Duivels misschien konden profiteren van de rol van underdog, in plaats van favoriet voor de eindoverwinning, om met minder druk te spelen. Dit was niet het geval in de groepsfase vanwege de mindere status van de tegenstanders, maar tegen Les Bleus zullen de Rode Duivels wel degelijk in de rol van "underdog" zitten, voor het eerst. Een belangrijke verandering die invloed kan hebben op iedereen.

We moeten spelen zonder het gevoel iets te verliezen te hebben

"We moeten laten zien dat we in staat zijn om tegen deze teams te winnen. Als we dat niet zijn, zal het erg moeilijk zijn om ver te komen in een toernooi. We gaan deze wedstrijd in met minder druk. In de groepsfase, als je niet doorgaat, denk je 'wat nu?'. Hier komen we meer als outsiders binnen."

"Het zal zeker een moeilijke wedstrijd worden. Ik zeg niet dat het beter is voor ons om tegen Frankrijk te spelen dan tegen een ander team. Tegen Roemenië, toen we scoorden, voelden we wat opluchting, omdat het eindelijk lukte. We hebben onszelf behoorlijk wat druk opgelegd in de groepsfase en we moeten ons laten gaan. Ik denk dat dit ons kan helpen, maar het blijft moeilijk omdat we Frankrijk kennen en hun kwaliteiten. We moeten spelen zonder het gevoel iets te verliezen te hebben."