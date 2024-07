Tedesco heeft het ook bij de analisten verkorven: "Analyseert het voetbal kapot"

De EK-uitschakeling van de Rode Duivels heeft er diep op ingehakt. De 0-1 tegen Frankrijk deed pijn en de analisten hadden toch wel heel wat te vertellen over de zaak. Ook de bondscoach werd niet gespaard.

Denis van Wijk sprak bij Dat is fussball over een enorme ontgoocheling. "Schijtluizenvoetbal? Dat wordt dan wel heel snel gezegd en daar ben ik niet mee akkoord. Het gameplan is alitjd proberen te winnen als je aan een match begint."

"De eerste helft ging het redelijk goed. Ze voetbalden er soms goed onderuit zonder dat De Bruyne zelfs aan de bal was en het gameplan zat redelijk goed. De opbouw was rustig, ook al zette Frankrijk vrij weinig druk."

© photonews

Michael Van Vaerenbergh pikte in: "Onze verwachtingen waren hoog. Als neutrale supporter zou ik weg zijn gezapt, want er was gewoon niets te zien. Misschien zijn we te veel verwend geraakt de voorbije jaren. Onder Martinez was er ook veel kritiek, maar hij zou wel meer hebben willen voetballen."

Voetbal kapotanalyseren

Waarop van Wijk opnieuw duidelijk was: "Dat heb je met dat soort laptoptrainers: ze analyseren te veel, ze analyseren het voetbal dood. Er is veel te weinig buikgevoel en dat moet je laten spreken met spelers als De Bruyne of Doku."

"Dan moet je niet het analytische laten spreken. Laat eens de opdrachten los. Altijd met twee verdedigende middenvelders die kort bij de verdediging spelen? Zo ben je moeilijk aanspeelbaar voor de verdedigers ook."