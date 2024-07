Leegloop ingezet? Cercle-aanvaller trekt naar Eredivisie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Cercle Brugge lijken ze voor een zomer te staan met veel vertrekkers. Nadat alle huurlingen opnieuw naar hun eigenaar trokken, doet Cercle Brugge ook transfers.

Siquet, Lemaréchal, Nazinho, Semedo... Het zijn maar enkele spelers die afgelopen seizoen nog veel speelden bij Cercle Brugge maar ondertussen na afloop van hun huurperiode opnieuw naar hun club van herkomst zijn getrokken.

Nadat eerder doelman Thomas Didillon transfervrij naar Willem II trok, vervoegt nu ook aanvaller Emilio Kehrer hem bij de Nederlandse Eredivisie-ploeg. Willem II promoveerde vorig seizoen onder Peter Maes naar de Nederlandse eerste klasse. De 22-jarige Kehrer heeft een contract voor 3 jaar getekend.

Emilio Kehrer trekt definitief naar Willem II in de Nederlandse Eredivisie.



Veel succes in je verdere carrière, Emilio! 🟢⚫️ — Cercle Brugge (@cercleofficial) July 5, 2024

Kehrer streek in 2022 neer bij de Brugse vereniging en werd bij zijn eerste seizoen regelmatig ingezet. Afgelopen seizoen leende Cercle Brugge hem echter uit aan Deinze SK in de Challenger Pro League. Daar kwam hij aan 24 wedstrijden en had hij met 6 doelpunten + 3 assists goede statistieken.

Hoewel Kehrer dus geen vaste pion was in het afgelopen topseizoen van Cercle Brugge, zullen er wellicht nog veel in zijn spoor treden. Denkey, Daaland, Minda, maar ook trainer Miron Muslic lijken deze zomer nog Cercle Brugge te verlaten.