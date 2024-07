Casper Nielsen praat over zijn toekomst bij Club Brugge en is heel duidelijk

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Casper Nielsen heeft aangegeven dat hij ook volgend seizoen nog graag bij Club Brugge speelt. De middenvelder zegt te weten dat hij een groot onderdeel is in de plannen van de club.

Casper Nielsen kwam in de zomer van 2022 over van Union SG. Hij heeft moeilijke periodes gekend bij Club Brugge, maar heeft zich goed in het team kunnen werken.

Afgelopen seizoen wisselde hij basisplaatsen af met invalbeurten, zowel onder Ronny Deila als onder Nicky Hayen tijdens de play-offs.

Maar plannen om te vertrekken heeft de Deense middenvelder niet. "Op dit moment heb ik geen haast en ben ik gelukkig in België", vertelde hij bij Tipsbladet. "Nu zullen we zien wat de tijd brengt. Je weet het nooit in het voetbal. Ik wil niets uitsluiten."

"Maar het kan zijn dat er iets heel erg interessants voorbij komt. Ik doe het langzaam en rustig aan. Ik heb hier ook een gezin en nu ben ik hier met voorseizoen begonnen."

Nielsen weet dat hij nog van grote waarde kan zijn voor blauw-zwart. "Club Brugge ziet mij als een groot onderdeel van hun plannen, dus ik ga niets forceren. Ik weet zeker dat als ik een goede start maak en blessurevrij blijf, ik een belangrijk deel van het team zal zijn."