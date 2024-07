Standard heeft een groot probleem met één van zijn spelers: hij stuurt al dagen zijn kat naar de training

Volg Standard nu via WhatsApp!

Standard gaat niet door de makkelijkste periode. De onheilsberichten blijven maar komen. Ook binnen de spelerskern is er trouwens onrust, want William Balikwisha is nog steeds niet opgedaagd voor de trainingen.

Sinds de herstart heeft Standard niets gehoord van Balikwisha. De situatie is ongemakkelijk, want Moussa Djenepo zal straks waarschijnlijk uitgeleend worden aan Konyaspor en de Rouches rekenden op Balikwisha om zijn plaats in te nemen. Balikwisha zou een transfer willen afdwingen op die manier, maar de kans is groot dat Standard dat niet zomaar gaat toelaten. Een conflict tussen club en speler lijkt intussen onafwendbaar te worden. Hij is trouwens niet de enige die graag weg wil. Ook Isaac Price heeft al aangegeven dat hij weg wil door de onzekerheid binnen de club. De Ierse middenvelder heeft echter nog een contract tot 2027. En dan is er nog de situatie van Arnaud Bodart. De doelman traint wel mee, maar speelt tot nader order geen oefenmatchen. Hij rekent nog steeds op een transfer. Ook de club rekent op het geld van Bodart om nog iets te kunnen doen op de transfermarkt, maar er zijn momenteel geen concrete aanbiedingen. Wel zijn er een paar clubs die al geïnformeerd hebben.