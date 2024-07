Marc Degryse blijft bijzonder kritisch voor bondscoach Tedesco en komt met scherpe woorden

Het EK zit er bijna op. Zondagavond is er de finale tussen Spanje en Engeland, daarna weten we wie de Europese titel mag vieren. De Belgen werden op dit EK veel te vroeg uitgeschakeld, en dat was niet naar de zin van de analisten.

Twee weken geleden werden de Rode Duivels in de achtste finales uitgeschakeld door Frankrijk: 0-1. En dat leverde toen de nodige kritiek op. Twee weken later is die kritiek eigenlijk nog steeds niet helemaal van de baan.

"We hebben de sportieve doelstelling niet gehaald - een uitschakeling in de achtste finales. En op voetballend vlak hebben we geen enkele indruk nagelaten", is Marc Degryse bijzonder kritisch in Het Laatste Nieuws.

© photonews

Genieten was het zelden: "Als je géén Belg bent, was er geen enkele reden om naar een wedstrijd van de Rode Duivels te kijken. We hebben de bal dus twee keer misgeslagen. We blijven achter met lege handen en een leeg hoofd."

Ploegen als Spanje nodig

Degryse ziet verder ook dat de Engelsen geen geweldige toernooi hebben gespeeld en dat je enkel wegkomt met zo'n voetbal als je met een Europese titel het toernooi kan verlaten - anders zal ook dat te weinig zijn gebleken.

Als het aan de analist ligt, dan zouden er meer ploegen als Spanje en Georgië moeten zijn. "Het voetbal heeft meer nood aan zo'n teams", klinkt het nog in de krant. Benieuwd of Spanje ook het Europees kampioenschap kan winnen.