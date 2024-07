Spaanse Marca is snoeihard voor Rode Duivel: "Het woord doelpunt verdween uit zijn woordenboek"

Volg België nu via WhatsApp!

De Rode Duivels keerden vroeger dan gehoopt terug naar België van het EK. Na een teleurstellende groepsfase, geraakten ze niet voorbij Frankrijk in de achtste finales. Het Spaanse medium Marca heeft één Rode Duivels opgenomen bij hun 11 spelers die het meest teleurstelden.

De Rode Duivels kunnen moeilijk van een geslaagd EK spreken. Na 4 op 9 in de groepsfase tegen Roemenië, Slovakije en Oekraïne volgde al snel de uitschakeling tegen Frankrijk.

Romelu Lukaku was misschien wel de grootste pechvogel van het toernooi. Hij zag drie doelpunten afgekeurd worden, wat duidelijk ook impact heeft gehad op hem.

Het Spaanse Marca plaatste Lukaku in hun elftal met meest teleurstellende spelers. Daar staat hij naast onder meer Cristiano Ronaldo, Szoboszlai en Milinkovic-Savic.

'Lukaku kwam naar het EK nadat hij op het WK in Qatar verrassend inefficiënt was voor doel. Dit veranderde niet... en het woord 'doelpunt' verdween uit zijn woordenboek tijdens het hele EK', is Marca hard voor de spits.

'Hij miste zoveel belangrijke kansen voor België, en het team van Tedesco voelde het. Ze eindigden tweede in de groep achter Roemenië en verloren van Frankrijk in de volgende ronde.'