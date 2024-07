Argentinië neemt afscheid van een legende na het behalen van de Copa América

De 36-jarige aanvaller, die sinds zijn debuut in 2008 een onmisbare speler voor La Albiceleste is geweest, nam afscheid na 145 interlands en 31 doelpunten.

Di Maria debuteerde in 2008 en heeft sindsdien een sleutelrol gespeeld in vele belangrijke wedstrijden. Zijn winnende doelpunt in de finale van de Copa América 2021 tegen Brazilië was een van de hoogtepunten van zijn carrière. In de WK-finale van 2022 tegen Frankrijk scoorde hij ook de cruciale 2-0.

Het afscheid van Di Maria werd gemarkeerd door een staande ovatie toen hij na 117 minuten werd gewisseld. Zijn teamgenoten, tegenstanders en fans stonden allemaal op om hun respect en dankbaarheid te tonen voor een speler die altijd alles gaf voor zijn land.

“Het was mijn droom om op deze manier met pensioen te gaan bij de nationale ploeg, Argentinië is mijn liefde en mijn land", Aldus Di Maria.

Di Maria zal wel nog een seizoen spelen bij Benfica, maar stopt nu wel definitief met de nationale ploeg.

🚨🇦🇷 Ángel Di Maria retires from international football with one more Copa América.



“It was my dream to retire from national team like this, Argentina is my love and my country. Thank you”.



↪️🦅 Di Maria will play one more season at Benfica, but leaving the national team. pic.twitter.com/IgXfNNqHIa