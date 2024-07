Meer Fransen dan Engelsen en geen enkele Belg: UEFA maakt Team van het Toernooi bekend

De UEFA heeft hun Team van het Toernooi bekendgemaakt voor het EK. Spanje is het beste vertegenwoordigt met zes spelers.

Zoals bij ieder EK onthult de UEFA na afloop haar 'Team of the Tournament'. Niet verrassend is Spanje het best vertegenwoordigd, met zes spelers.

Achteraan hebben ook twee Fransen zich in de ploeg gewerkt. Mike Maignan en William Saliba worden beloond voor hun sterke prestaties, met slechts drie tegendoelpunten in vijf wedstrijden.

Naast hen vinden we Marc Cucurella, Manuel Akanji en Kyle Walker terug. De rechtsachter van Manchester City is overigens de enige Engelsman in het team.

Het middenveld kleurt helemaal geel-rood. Drie Spaanse middenvelders hebben dit toernooi erg veel indruk gemaakt: Rodri, Fabian Ruiz en Dani Olmo.

Ook in de aanval is de Spaanse dominantie duidelijk te zien. Nico Williams en Lamine Yamal op de flanken, met Jamal Musiala tussen hen in.

Elk elftal van toernooi zorgt wel voor discussie, maar nu is het wel opvallend dat er geen enkele Nederlander bij is. Ook de Rode Duivels konden geen positie invullen.