Schokkende video: Argentijnse spelers zingen racistische gezangen na winst Copa America, Franse voetbalbond neemt actie

Er is een video opgedoken waarin spelers van de Argentijnse selectie, onder leiding van Enzo Fernandez van Chelsea, vermeende racistische gezangen zingen tijdens de busreis terug naar huis.

Op de video, die aanvankelijk werd uitgezonden op Enzo Fernandez' Instagram-live, is te zien en te horen hoe de spelersbus het lied luidkeels inzet. Het omstreden lied bevat teksten zoals "Alle Franse spelers komen van Angola" en bevat een verwijzing naar geruchten over Kylian Mbappé. Deze geruchten suggereren een relatie met een transgendermodel tijdens het WK van 2022.

De Franse voetbalbond heeft in reactie op de video aangekondigd een brief te sturen naar de Argentijnse federatie en heeft plannen om contact op te nemen met de FIFA. Ze behouden zich het recht voor verdere stappen te overwegen. Tot op heden heeft de Argentijnse bond nog niet gereageerd op het incident.

Argentinië won zondag de Copa America door met 1-0 in de extra tijd van Colombia te winnen.

Here is Enzo Fernandez and Argentina players celebrating that Copa America win by singing that racist France chant from the 2022 World Cup pic.twitter.com/pxoaX2MApE