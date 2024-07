Moeilijke situatie: deze Rode Duivel wil een transfer maken, maar zijn club laat hem niet gaan

Aster Vranckx werd geselecteerd door Domenico Tedesco om mee naar Duitsland te gaan voor het EK. De 21-jarige middenvelder kreeg echter geen enkele speelminuut.

De speler heeft nog grote ambities voor zijn verdere carrière en zou Wolfsburg deze zomer graag willen verlaten. Fiorentina is geïnteresseerd in de Rode Duivel.

De Italiaanse club, finalist van de laatste Conference League, lijkt er ook het beste voor te staan in dit dossier. Volgens Sky Sports blijft Fiorentina aandringen om Vranckx over te nemen. Er zou al een mondeling akkoord zijn met de speler.

Alleen is er voorlopig een probleem: Wolfsburg wijst op dit moment alle aanbiedingen af. De club wil eerst met de speler praten om te proberen zijn contract te verlengen.

Vranckx kwam in 2021 bij Wolfsburg aan, dat hem later aan AC Milan uitleende. Afgelopen seizoen speelde hij 26 wedstrijden voor de Duitse club.

