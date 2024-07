Rode Duivel heeft het moeilijk met keuzes van Tedesco: "Heel frustrerend"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels moesten vroeger dan gehoopt weer huiswaarts keren van het EK. Enkele spelers kregen onder Tedesco nu ook niet de kansen die ze verwacht hadden.

Na twee nederlagen, één gelijkspel en één overwinning moesten de Rode Duivels weer naar huis. Het was geen EK om te onthouden voor Tedesco en zijn troepen.

De bondscoach wisselde door het toernooi geregeld in zijn basis. Toch kregen enkele spelers niet de kansen die ze verwacht hadden. Johan Bakayoko had bijvoorbeeld graag meer gespeeld.

Hij maakte een geweldig seizoen mee bij PSV. De aanvaller scoorde 12 keer in 33 competitiewedstrijden en gaf bovendien negen assists. Toch mocht hij op het EK slechts twee keer invallen, goed voor 46 minuten.

"Het was een mooie ervaring om het voor de eerste keer mee te maken", vertelde Bakayoko bij Voetbal International. "Alles is top geregeld en je speelt met en tegen de beste spelers. Ook de grote betrokkenheid van iedereen in België voelen, vond ik bijzonder om te ervaren."

"Maar qua minuten heb ik niet zo veel gespeeld als ik had gewild. Heel frustrerend, vooral omdat ik op de bank het gevoel had dat ik op het veld echt iets kon betekenen voor de ploeg", besluit de Rode Duivel.