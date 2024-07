🎥 Vincent Kompany is het nog altijd niet verleerd: hij doet filosofie uit de doeken en gooit grote ogen met masterclass

Vincent Kompany is het nog altijd niet verleerd en dat mag iedereen geweten hebben. Een masterclass in verdedigen geven maakt deel uit van zijn eerste week bij Bayern München.

De Duitse topclub heeft in een video een compilatie gemaakt van die allereerste week van Vincent Kompany als trainer aan de internationale top. Daar zitten beelden bij van interne verplichtingen, maar ook tijdens oefeningen in de gym en op het trainingsveld. Kompany heeft zijn filosofie alvast uit de doeken gedaan bij zijn spelers.

"We gaan vaak de bal hebben dit seizoen, voor mij is dat de basis", pepert onze landgenoot hen in. We mogen dus een dominant Bayern München verwachten. Volop aanvallen dus. Het verdedigende aspect heeft voor de man die Burnley verliet na degradatie naar The Championship uiteraard al helemaal geen geheimen meer.

Kompany vol vertrouwen

Kompany was in zijn tijd als speler een absolute topverdediger. Op dat vlak is er niemand bij Bayern die hem de kneepjes van het vak moet leren. Dat werd ook duidelijk tijdens een fase op training. "Ik zal het je tonen", spreekt Kompany zijn spelersgroep vol vertrouwen toe. Daarna laat hij zien hoe te verdedigen tegen een winger.

"Op het moment dat hij oprukt, moet ik er zeker van zijn dat ik op dezelfde lijn sta als mijn collega-verdediger. Zodat de aanvaller buitenspel staat. Of ik moet mij aanpassen." Waarmee Kompany dan bedoelt: vroeg genoeg uitzakken, om nadien het de tegenstander moeilijk te maken om iets met de bal aan te vangen.

Kompany wil agressiviteit zien

"Wanneer ze dan de bal naar hem spelen, kan ik agressief druk gaan zetten. Beheers die afstand, je kan altijd agressief zijn." Zijn spelers keken aandachtig toe. Het advies dat hij hen kan meegeven, prenten ze zich maar beter in.