Onwaarschijnlijke ommedraai in transferdossier van Saelemaekers: "Ik wil dat Alexis hier blijft!"

Komt er een onverwachte wending aan voor Alexis Saelemaekers? De Rode Duivel leek op weg naar de uitgang bij AC Milan. Maar de nieuwe coach van de Italiaanse topclub heeft andere plannen.

AC Milan duwde Alexis Saelemaekers vorige zomer al eens naar de uitgang. De Rode Duivel had er geen uitzicht op speelkansen en trok op huurbasis naar Bologna FC 1909.

En hoe? Het jeugdproduct van RSC Anderlecht ontpopte zich tot een van de sterkhouders. Meer zelfs: Thiago Motta doet er inmiddels alles aan om hem mee te nemen naar Juventus FC, terwijl ook enkele Engelse clubs aan de mouw van de flankspeler trekken.

© photonews

Ook de directie van Milan wou meewerken aan een transfer. Het prijskaartje: twintig miljoen euro. Al zorgen enkele uitspraken - én basisplaatsen voor Saelemaekers tijdens oefenwedstrijden - van Paulo Fonseca voor een verrassende wending.

Blijft Alexis Saelemaekers dan toch bij AC Milan?

"Ik wil dat Alexis bij Milan blijft", aldus de nieuwe coach van I Rossoneri in de Italiaanse kranten. "Saelemaekers is een type spelers waarvan ik hou. Hij heeft een pak kwaliteiten én kan op verschillende posities uit de voeten. Hij is een speler die alle coaches willen hebben."