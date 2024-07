'Standard staat op zucht van dubbelslag en troeft Club Brugge af'

Standard speurt de transfermarkt nog steeds af, op zoek naar koopjes en transfervrije spelers. De Rouches zullen snel twee nieuwe gezichten mogen verwelkomen.

Standard is al best actief geweest op de transfermarkt deze zomer. De club kon al een boel nieuwe spelers voorstellen, maar moest ook al enkele keren afscheid nemen.

Financieel loopt het echt niet goed bij de Rouches, en op sportief vlak ook niet. Dus extra versterking is nog steeds zeer welkom in Luik, en die komt er nu ook.

Volgens Het Nieuwsblad zullen Viktor Djukanovic en Sotiris Alexandropoulos snel tekenen. Dat zijn dan al nummers zes en zeven van deze zomermercato bij Standard.

De twee zijn in België om hun medische tests af te leggen en later hun contract te tekenen. Djukanovic is een 20-jarige winger uit Montenegro. Hij ligt momenteel nog onder contract bij het Zweedse Hammarby. Ook Club Brugge was onlangs geïnteresseerd in hem, maar vist dus achter het net.

Hij zou gehuurd worden, met een aankoopoptie van twee tot drie miljoen euro. Dat terwijl zijn marktwaarde op 7 miljoen euro wordt geschat door Transfermarkt.

Alexandropoulos is een middenvelder die van Portugese landskampioen Sporting CP is. Hij zou ook worden uitgeleend aan Standard, met een aankoopoptie van drie miljoen euro.