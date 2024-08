Een spuugincident, niet genoeg doen op training en botsen met de coach: STVV-spits moet zich gaan herpakken

Volg STVV nu via WhatsApp!

Adriano Bertaccini heeft STVV dit seizoen nog niet kunnen helpen. De spits moest vanop de bank toekijken hoe de Truienaars 0 op 6 pakten, maar daar zouden meerdere redenen voor zijn...

Adriano Bertaccini werd afgelopen seizoen in februari gehaald bij Club Luik, op dat moment was hij topschutter in de Challenger Pro League.

Sinds zijn aankomst bij STVV, speelde hij 13 wedstrijden waarin hij vier keer de netten deed trillen. Dit seizoen wacht hij echter nog steeds op zijn eerste minuten.

Tijdens de wedstrijd tegen Charleroi, die STVV met 1-4 verloor, scandeerden de fans zijn naam. Coach Christian Lattanzio moest er niets van weten en liet Zahiroleslam de hele wedstrijd staan.

Na afloop zei hij dat hij met geen enkele speler een probleem heeft. Volgens Het Belang van Limburg zijn er wel enkele redenen op te noemen waarom de spits geen basisplaats heeft.

Hij zou op training namelijk meer kunnen doen om in de ploeg te geraken. Zijn relatie met de coach zou ook niet top zijn. Tijdens de eerste oefenwedstrijd was er geen spoor van de spits. Hij kwam niet opdagen omdat hij naar het trouwfeest van zijn broer ging.

Lattanzio stelde voor om eerst te spelen zodat hij nadien naar het feest kon, maar daar moest Bertaccini niets van weten. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Ajax was er volgens de krant nog een 'spuugincident'.

Volgens Bertaccini was het een ongeluk dat zijn spuug op Ajax-speler Tristan Gooijer terechtkwam. Afgelopen weekend, toen zijn naam gescandeerd werd, klapte hij bij de rust al voor de fans.

Na de wedstrijd ging hij als enige speler de fans groeten. Hij zou daarvoor ook een uitbranden van doelman Jo Coppens gekregen hebben. Kan de spits zich nog herpakken?