Club Brugge wil nog twee spelers verkopen, maar... geen afdoende bod voor de ene en amper interesse voor de andere

De voorbije dagen kwamen er uit Italië veel berichten over interesse in Antonio Nusa. Juventus, Lazio en nu ook AS Roma zouden geïnteresseerd zijn. Een transfer is echter nog niet aan de orde. En ook over Andreas Skov Olsen is er nog onduidelijkheid.

Volgens Het Laatste Nieuws is de situatie rond Nusa niet zo makkelijk. Vorig seizoen bood Brentford nog 37 miljoen euro vooraleer ze een medisch probleem vonden en de transfer afketste. Intussen wordt er in Italië gewag gemaakt van een bod van... 18 miljoen van AS Roma. Club Brugge heeft ook beslist dat de Noorse flankaanvaller deze zomer niet per se hoeft te vertrekken. Het lijkt erop dat ze niet akkoord zullen gaan met een transfersom onder de 25 miljoen. Het verhaal ligt anders voor Andreas Skov Olsen. De Deense international zou wel moeten vertrekken deze zomer. Hij aast zelf op een transfer en Club wil ook graag meewerken. Club Brugge wil ook aan hem een flink bedrag verdienen, maar is bereid soepeler op te stellen dan in de dossiers van Nusa en Onyedika. Ondanks zijn indrukwekkende statistieken van het afgelopen seizoen, is de interesse in Skov Olsen voorlopig beperkt. Met de transferdeadline die nadert, kan de situatie van Skov Olsen snel veranderen. Blauw-Zwart hoopt dat er nog clubs interesse tonen in de aanvaller. Skov Olsen toonde zich vorig seizoen immers ook al niet de makkelijkste om in het gareel te houden. Zo reisde hij op eigen houtje naar zijn thuisland om zich daar medisch te laten checken.