'Trabzonspor wil alweer spits wegplukken bij KRC Genk'

KRC Genk zal deze zomer ongetwijfeld nog spelers zien vertrekken. El Khannouss en El Ouahdi worden aan een transfer gelinkt, net als Mark McKenzie en Matias Galarza.

Maar ook Tolu Arokodare zou nog kunnen vertrekken. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is het Turkse Trabzonspor geïnteresseerd in de spits.

Eerder plukte de Turkse club ook al Paul Onuachu weg bij KRC Genk. Trabzonspor zou al contact hebben opgenomen met Racing Genk.

Er zouden ook gesprekken lopen tussen de speler en de club. De 23-jarige spits kwam in januari van 2023 aan bij de Limburgers. Toen betaalde Genk 5 miljoen euro aan Amiens SC.

Hij speelde in totaal al 65 wedstrijden voor KRC Genk waarin hij 18 keer kon scoren en vijf assists gaf. Ook dit seizoen startte hij al twee keer in de basis.

🔵 Infos #KRCGenk :

🇳🇬 #Trabzonspor working on a deal for Tolu Arokodare! Turkish club’s interested by the Nigerian striker and got in touch with the Genkies. Talks with player side are taking place too.

⏳ Wait&See... #mercato #Trabzon #JPL pic.twitter.com/o4n65FqYdl