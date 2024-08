Besnik Hasi verklaart zijn keuzes en somt problemen en pluspunten KV Mechelen op: "Daar had ik meer van verwacht"

Besnik Hasi maakte bij het bezoek van KV Mechelen aan Sclessin een paar opvallende keuzes. Voorts blijft de trainer van Malinwa achter met pijnpunten die blijven, maar ook met enkele positieve zaken om zich aan op te trekken.

Hasi wilde het na de 0-0 bij Standard toch vooral van de positieve kant bekijken. "Aziz Ouattara speelde een goede wedstrijd voor de verdediging. Hij is aan het groeien, ik denk dat hij nog beter kan." De meeste van Hasi's spelers kregen weinig vrijheid. "Ze lieten Aziz wel alleen, maar we gebruikten hem bijna nooit, op één of twee keer na."

De KVM-coach geeft een woordje uitleg bij zijn keuzes in deze partij. "In de tweede helft hebben we Kerim Mrabti meer laten zakken op rechts, zodat we daar ook een rustpunt hadden. Patrick Pflücke kon dan hoger spelen, dat ging in de tweede helft iets beter. De momenten waarop we diepgang zochten, daar had ik meer van verwacht."

Basisplek Bafdili levert niet op

Dat lag ook aan de basis van hoe het Mechelse elftal eruit zag. "We waren gestart met Bilal Bafdili, die de intensiteit heeft om diep te gaan. We dachten dat we hen zo pijn konden doen." Dat is er helemaal niet uitgekomen. "Nikola Storm is rijper, maar zou die wel tussen de lijnen kunnen komen? Hij is wel met intensiteit ingevallen."

Het was hopen dat er nog een appel uit de kast zou vallen. "We hoopten in het slot nog op de snelheid van Dahl, maar het was geen gemakkelijke situatie om zo in te vallen." Nog positieve punten? "Ik zie een paar jongens een beter niveau halen. Onze kapitein speelde op een goed niveau, Kerim Mrabti is ook weer aan het komen."

KVM hoopt op tandem Schoofs - Mrabti

Nochtans heeft de tandem Schoofs - Mrabti nog relatief weinig impact gehad. "Mrabti heeft na een blessure niet alle trainingen meegedaan en we weten van Kerim dat hij wedstrijden nodig heeft." KV Mechelen zal hen toch aan het voetballen moeten krijgen wil het zijn aanvalsspel verbeteren en meer kansen gaan creëren.