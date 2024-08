Carl Hoefkens en NAC Breda starten dramatisch aan hun seizoen: 3-0 achter na een halfuur

Carl Hoefkens leidde gisteren zijn eerste officiële wedstrijd aan de zijlijn van NAC Breda. En dat verliep niet bepaald goed.

Promovendus NAC Breda heeft er even geleden voor gekozen om Carl Hoefkens aan te stellen hun te coachen bij de terugkeer naar de Eredivisie. De voormalige trainer van Standard droomde van een betere start: zijn team verloor met 4-1 van Groningen.

Zes minuten in de wedstrijd werden alle inspanningen die tijdens de voorbereiding waren geleverd al tenietgedaan door een onhandige ingreep van de Luxemburgse verdediger Enes Mahmutovic, die bestraft werd met een strafschop en een rode kaart.

Wat een start in Groningen! Strafschop, rode kaart en doelpunt! Enes Mahmutovic (NAC Breda) krijgt als "laatste man" de rode kaart en Leandro #Bacuna (8.) scoort vanaf de stip. FC Groningen leidt in het promotieduel tegen NAC Breda met 1-0. #GRONAC pic.twitter.com/KK5gOrY3HS — oranjefussball ?? (@oranjefussball) 9 augustus 2024

Groningen liet de kans niet liggen en zette de strafschop om via Leandro Bacuna en bleef druk uitoefenen: bij rust stond het al 3-0, niet de start waarop gehoopt werd.

Carl Hoefkens probeerde alles om terug te komen in de wedstrijd, zelfs door zijn doelman Daniel Bielica te vragen een blessure te simuleren om zijn spelers tijdens een time-out weer op het juiste spoor te krijgen.

De reactie volgde met een aansluitingstreffer vanop de stip aan het begin van de tweede helft. Maar Groningen vergrootte de voorsprong weer tot drie doelpunten door de 4-1 te scoren, wat later ook de eindstand werd. NAC is dus erg slecht begonnen aan het seizoen, wat geen goed voorteken is met de wedstrijd tegen Ajax volgende week in het vooruitzicht.