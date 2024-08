Belgisch jeugdinternational staat op punt om na degradatie naar... de Premier League te trekken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Largie Ramazani is gedegradeerd met UD Almeria en zou dus kunnen besluiten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dat zou in Engeland kunnen zijn!

Largie Ramazani (23 jaar) kon UD Almeria niet behoeden voor degradatie naar de Spaanse tweede divisie, ondanks een zeer degelijk seizoen (31 wedstrijden, 4 doelpunten, 5 beslissende passes). Met een contract tot 2025 op zak zou hij nu elders kunnen gaan kijken en zo wat geld kunnen opleveren voor zijn club.

Volgens teamTALK heeft een team een koopje geroken: de Belgische U21-international staat namelijk op de radar van Everton. De Toffees zijn op zoek naar een aanvallende versterking en zijn gecharmeerd door het profiel van Ramazani.

Voor de Belg zou het een terugkeer naar zijn roots betekenen: Largie Ramazani werd opgeleid bij Charlton vanaf zijn 12e, voordat hij op 18-jarige leeftijd bij Manchester United tekende. Hij maakte zijn debuut in het eerste team van ManU in de Europa League in 2019, maar zijn invalbeurt tegen Astana zou zijn enige optreden blijken.

Sindsdien heeft Largie Ramazani zich ontplooid in Spanje, met een bijdrage aan de promotie van Almeria en tot dusver 121 wedstrijden in alle competities (21 doelpunten, 9 beslissende passes).

Ramazani wordt op Transfermarkt geschat op 5 miljoen euro. Hij was een regelmatige U21-international onder Jacky Mathijssen, waarin hij 8 wedstrijden speelde en 3 doelpunten maakte voor de beloften.