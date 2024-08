Johan Bakayoko heeft duidelijke doelstellingen en weigert bod van Premier League-club

Volgens Sacha Tavolieri heeft PSV een bod van Nottingham Forest op Bakayoko afgewezen. De aanvaller geeft aan alleen naar een club te willen gaan waar hij betrokken is bij de strijd om de titel.

In een interview met ESPN verklaarde Bakayoko dat hij gelukkig is in Eindhoven en graag Champions League wil spelen. Afgelopen weekend scoorde hij nog het openingsdoelpunt voor PSV in de 5-1 overwinning tegen RKC, wat aantoont dat hij nog steeds een belangrijke rol kan spelen voor de Eindhovenaren.

Om die reden voert PSV gesprekken en probeert het de Belgische vleugelspeler te overtuigen om een nieuw contract te tekenen.

De landskampioen is er echter wel van bewust dat een last-minute bod eind augustus kan komen en houdt daarom de markt in de gaten voor een mogelijke opvolger.

Mocht de 21-jarige aanvaller PSV deze zomer willen verlaten. Dan kan hij alvast terugblikken op enkele mooie statistieken. Zo wist hij 22 keer te scoren in 87 wedstrijden voor de Eindhovenaren. De Nederlandse titel van vorig seizoen is tot nu toe het hoogtepunt van zijn nog jonge carrière.

