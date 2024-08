Fredberg heeft héél drukke weken voor de boeg: Deze vijf spelers (!) moéten Anderlecht deze zomer nog verlaten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er staan enkele drukke weken in de agenda van Jesper Fredberg. De sportief directeur wil nog enkele versterkingen naar Brussel halen, maar ook aan uitgaande zijde ligt er nog werk op de plank. Voor (minstens) vijf spelers moet er een oplossing gezocht worden.

Jesper Fredberg wil ook de laatste weken van de zomermercato gebruiken om overbodige spelers naar de uitgang te begeleiden. Het is al langer gekend dat RSC Anderlecht zo snel mogelijk verlost wil zijn van Amadou Diawara. Maar ook Marco Kana en Kristian Arnstad hebben geen toekomst meer in het Lotto Park.

Met vertrek van bovenstaande spelers - en dan vooral in het geval van Diawara - is het de bedoeling om de paars-witte loonlast ademruimte te geven. Al hoopt Fredberg de komende weken ook nog munt te slaan uit uitgaande transfers.

Hiervoor komen Louis Patris en Alexis Flips in aanmerking. Anderlecht betaalde een jaar geleden 3,5 miljoen euro voor elk van hen. De kans dat er ook effectief zeven miljoen euro wordt opgehaald is klein, maar Fredberg hoopt toch in de buurt van vier à vijf miljoen euro te komen.

Patris en Flips hebben alvast te horen gekregen dat ze een nieuwe club moeten zoeken. Eerstgenoemde is sinds de komst van Thomas Foket derde keuze op rechtsback én geniet interesse uit Italië. Flips kon zich tijdens de voorbereiding niet doorzetten en moet - net zoals vorig seizoen - niet op speelminuten rekenen.

Welke sterkhouders mogen nog vertrekken bij RSC Anderlecht?

Ook de namen van Anders Dreyer en Francis Amuzu weerklinken op Neerpede als het over uitgaande transfers gaat. Hier zal Fredberg pas actie ondernemen als het juiste bedrag op tafel komt én als paars-wit de centen ook effectief nodig heeft om versterking te halen.