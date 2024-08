KAA Gent kan al na amper 1 jaar afscheid nemen van sterkhouder: 'Turkse club toont grote interesse'

Volgens sportjournalist Sacha Tavolieri heeft het Turkse Fenerbahçe zijn pijlen gericht op KAA Gent-speler Archie Brown. De Engelse verdediger zou de opvolger moeten worden van Ferdi Kadioglu.

Brown werd vorig jaar voor 4 miljoen euro overgenomen van het Zwitserse Lausanne. Voordien genoot de 22-jarige verdediger zijn opleiding bij het Engelse Derby County.

Tot nu toe speelde de Engelsman 47 wedstrijden voor de Buffalo’s. Afgelopen zondag speelde hij nog de volle 90 minuten tegen Charleroi.

Volgens Transfermarkt heeft Brown een transferwaarde van 4 miljoen euro. Gent hoopt echter op een hoger bedrag bij een eventuele verkoop. Wordt vervolgd.

KAA Gent speelt vanavond zijn terugwedstrijd in de Conference League tegen het Deense Silkeborg. De heenwedstrijd eindigde in 2-2. Mocht Gent vanavond uitgeschakeld worden, dan lijkt een eerste crisis niet ver weg, vooral omdat de Gentenaars in de competitie slechts 3 op 9 punten hebben behaald.

🔵🦬 Infos #KAAGent :

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Fenerbahce put an eye on Archie Brown to replace Ferdi Kadioglu !

👀 Told #Fener has a good opinion of the English left back even if the deal’s now at very early stages. A case to keep an eye on.

⏳ Wait&See… #mercato #JPL pic.twitter.com/If8V5G7HW1