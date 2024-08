Beerschot dreigt sterkhouder nog te verliezen: "Als je goed speelt, is het normaal"

Beerschot leed tegen Genk zijn derde nederlaag op rij en staat nu met 1 punt uit 12 wedstrijden onderaan. De Mannekes wachten nog op versterkingen, maar kunnen intussen ook nog een belangrijke speler verliezen.

“We hebben een beter gezicht getoond dan vorige week,” zei Simion Michez aan GvA. “Met het thuispubliek achter ons wilden we Genk een lastige wedstrijd bezorgen. Dat is gelukt, maar het resultaat valt tegen. Dat is nu eenmaal voetbal.”

Michez had een belangrijke rol in de doelpuntenproductie van Beerschot tegen Genk, met een beslissende pass en een knap doelpunt waarbij hij de bal in het dak van het doel schoot. “Mijn aanname was goed en ik legde de bal perfect klaar. Het ging allemaal heel snel, puur op instinct. Ik ben blij dat de bal erin ging.”

Met twee goals en een assist in vier wedstrijden is Michez momenteel een van de uitblinkers bij Beerschot. “Ik wil het team zo goed mogelijk helpen door mijn werk op het veld en hard te blijven werken. Ik ben goed bezig, maar nu moet ik dit volhouden tot het einde van het seizoen.”

Toch zouden deze goede prestaties wel eens interesse van andere clubs kunnen opwekken. Op de vraag of Michez zeker bij Beerschot blijft deze transferperiode, bleef hij vaag.

“Het is normaal dat anderen hierover praten als je goed speelt. Ik kan er nu niets zinnigs over zeggen. In het voetbal weet je nooit, maar momenteel ben ik nog steeds een speler van Beerschot.”