Anderlecht haalt tien op twaalf én staat alleen aan de leiding, maar: "Dat zegt héél véél over de overlevingsmodus"

RSC Anderlecht staat na vier speeldagen helemaal alleen aan de leiding van de Jupiler Pro League. Toch wordt de kritiek op het paars-witte voetbal week na week harder. Ook Marc Degryse wacht nog steeds op een signaal.

"Anderlecht staat met tien op twaalf op kop", trapt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws een open deur in. "Maar waar de andere topclubs beweren dat het nog vroeg op het seizoen is, geldt dat voor paars-wit andersom ook."

"Anderlecht is een club waar het nooit goed genoeg is", geeft de voormalige sterkhouder van de Belgische recordkampioen meer uitleg bij zijn woorden. "De lat moét hoger. Ook tegen KV Mechelen was het niet overtuigend."

Degryse weet héél goed waar het pijnpunt op dit moment ligt. "Er is zonder Jan Vertonghen en Thorgan Hazard te weinig klasse. Het excuus inroepen over de vele afwezigen is mogelijk, maar de andere spelers dragen evenzeer het shirt van Anderlecht."

Hoe kijkt Marc Degryse naar de tien op twaalf van RSC Anderlecht?

"Colin Coosemans was Achter De Kazerne de beste man", besluit Degryse. "Dat zegt héél véél over de overlevingsmodus waarin Anderlecht zit. Die tien op twaalf staat er, maar is lang niet alles. Zeker bij de fans niet."