OH Leuven, Standard en Genk kennen het verdict na rode kaarten van afgelopen weekend

Speeldag 4 van de Jupiler Pro League gaf heel wat spektakel. En ook drie uitsluitingen. En dus was het de vraag wat het Bondsparket en de andere bevoegde instanties in Tubeke zouden beslissen over de zaken.

Henry Lawrence komt er het meest bekaaid vanaf. Hij kreeg van het Bondsparket als minnelijke schikking een voorstel tot twee speeldagen effectieve schorsing met daarbovenop ook nog eens een boete van 2.000 euro. De Standard-speler werd snel uitgesloten in het duel tegen KV Kortrijk toen hij op de hiel/kuit van een tegenstander terechtkwam. De VAR oordeelde dat een gele kaart niet streng genoeg was en dat het rood moest zijn. © photonews Hij zal nu dus ook moeten brommen, al zal Standard meer dan waarschijnlijk de straf nog lager proberen te doen uitvallen. De kans dat ze het eens zijn met de schorsing lijkt vrij klein te zijn - het leek ook onbedoeld van Lawrence. Geen straffen voor Sadick en Gil Mujaid Sadick van Genk en Oscar Gil van OH Leuven komen er veel beter vanaf. Voor beiden werd slechts een voorwaardelijke straf gevorderd door het Bondsparket. En dus moeten ze vooral opletten de rest van het seizoen. Sadick is er volgende week alvast zeker bij. KRC Genk aanvaardt immers de minnelijke schikking van het bondsparket, dat Sadick een schorsing voor 1 week voorwaardelijk en een boete van 500 euro voorstelde. Hetzelfde zal ook bij Leuven gebeuren.