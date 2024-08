De onopgeloste twist tussen Chelsea en Napoli over Romelu Lukaku's transfer lijkt ontrafeld

Romelu Lukaku en Napoli hadden al een persoonlijk akkoord voor een contract van drie seizoenen. Lukaku zal moeten inleveren ten opzichte van zijn contract bij Chelsea, maar dit is de Rode Duivel bereid om te doen. Zijn grootste motivatie is om herenigd te worden met Antonio Conte, zijn trainer tijdens de periode bij Inter Milan.

Zowel Chelsea als Napoli hadden een paar dagen terug zo goed als een akkoord gevonden over de transfersom. Deze zou 25 miljoen euro bedragen met nog bijkomende bonussen voor een bedrag van 5 miljoen euro. Er was echter nog een probleem opgedoken over de betalingstermijnen.

Napoli wil graag Lukaku huren met een verplichte aankoopoptie. Chelsea wil echter liever de transfer direct afgerond zien. Hierover waren beide clubs nog aan het discussiëren, maar dit zou ondertussen opgeklaard zijn. Dit weet namelijk transfergoeroe Fabrizio Romano. Volgens hem zou de transfer binnen enkele dagen afgerond zijn.

🚨🔵 Romelu Lukaku deal expected to happen as Napoli are advancing in talks with Chelsea.



Napoli director will meet with Chelsea in London in the next 24h to proceed and try find final solution.



All parties involved expect Lukaku to become new Napoli player in the next days. pic.twitter.com/043LCKdXuK