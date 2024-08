KAA Gent ziet absolute sterkhouder uitvallen voor het levensbelangrijke duel tegen Partizan Belgrado

Als KAA Gent in de groepsfase van de Conference League wil geraken dan moet het voorbij Partizan Belgrado. Wouter Vrancken kan echter niet rekenen op één van zijn sterkhouders.

Tsuyoshi Watanabe is één van de absolute sterkhouders bij KAA Gent en een rots in de defensie van Wouter Vrancken. In de winter van 2022 kwam hij aan bij KV Kortrijk en speelde zich direct in de ploeg. Het duurde dan ook niet lang voor KAA Gent kwam aankloppen.

De Japanse verdediger werd bij KAA Gent direct sterkhouder en toonde zich een leider in de defensie. Dit leverde hem ook al drie caps op voor de nationale ploeg van Japan. Tegelijkertijd ging zijn marktwaarde pijlsnel omhoog. Toen hij bij KV Kortrijk aankwam had hij een marktwaarde van €800.000 en dit is gestegen tot 7 miljoen euro volgens Transfermarkt.com.

KAA Gent staat voor een levensbelangrijke wedstrijd tegen Partizan Belgrado willen ze de poulefase van de Conference League bereiken. Ze zullen echter niet kunnen rekenen op Watanabe. De centrale verdediger is namelijk niet mee afgereisd naar Servië omwille van ziekte. Hopelijk voor KAA Gent kunnen ze komende donderdag in eigen huis terug op hem rekenen.