Zulte-Waregem verliest opnieuw punten en grijpt onmiddellijk in

De start in Deinze zag er veelbelovend uit voor Essevee. Nieuwkomer Erenbjerg opende de score halverwege de eerste helft met een doelpunt.

Vlak voor de rust herstelde Janssens de balans door de 1-1 te maken. Na de pauze zagen de toeschouwers een herhaling van het scenario van de eerste helft. Traoré bracht Zulte op voorsprong met 1-2, maar Fdaouch zorgde opnieuw voor gelijkspel. De eindstand van 2-2 was dus een eerlijke weerspiegeling van de krachtmeting.

Ondertussen is er nieuws uit de transfermarkt: Essevee heeft zijn interesse getoond in Maksim Kireev. Volgens Sacha Tavolieri heeft Zulte Waregem een aanzienlijk bod gedaan om KSK Lierse te overtuigen zijn centrale middenvelder over te laten stappen.

Kireev staat positief tegenover een verhuis. Het is nu afwachten hoe deze situatie zich verder ontwikkelt.

De Rus speelde 26 wedstrijden voor Lierse en wist daarin drie keer te scoren. De 20-jarige middenvelder heeft nog een contract tot 2027 in Lier.

🟢🔴 Infos #ZulteWaregem :

🇧🇾 #Essevee interested in Maksim Kireev ! Told Zulte made a huge bid on the table in order to convince KSK #Lierse to let his central midfielder join Sven Vandenbroeck. Kireev keen on the move.

⏳ Wait&See… #mercato #CPL #JPL pic.twitter.com/uGq5IgTber