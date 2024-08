'KBVB heeft zeer grote beslissing genomen over toekomst van Frank Vercauteren'

Frank Vercauteren zal geen nieuw contract krijgen als technisch directeur bij de KBVB. Hij kan mogelijks wel aan boord blijven in een andere rol.

De voetbalbond zal het contract van technisch directeur Frank Vercauteren niet verlengen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het zou wel kunnen dat hij nog een andere functie gaat invullen.

HLN weet dat het sportief comité van de voetbalbond het gevoel had dat Vercauteren een negatieve invloed had op de ingesteldheid van bondscoach Domenico Tedesco tijdens het EK.

Zijn sportieve analyses zouden wel erg goed zijn en Tedesco heeft aangegeven dat hij met Vercauteren wil verderwerken. Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven, zijn de financiën bij de bond.

Vercauteren verdient namelijk enkele honderdduizenden euro's per jaar. Het is ook al even bekend dat de KBVB niet in de beste financiële situatie zit.

Zo zal zijn contract, dat in december afloopt, sowieso niet verlengd worden. Of hij nog een andere functie zal invullen, blijft afwachten.