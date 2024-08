Tedesco zal de grote kanonnen waarschijnlijk moeten missen: jeugd krijgt kans tegen Israël en Frankrijk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bondscoach Domenico Tedesco maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Israël en Frankrijk. Het is wel niet duidelijk of dat met Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zal zijn.

Tedesco overlegt met Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne of ze fit genoeg zijn om mee te doen. Beide spelers hebben nog geen beslissing genomen over hun toekomst bij de nationale ploeg na het afgelopen EK.

Romelu Lukaku is momenteel verwikkeld in transferbesprekingen tussen Chelsea en Napoli en heeft de laatste weken alleen met de beloften van Chelsea getraind. Ondanks het teleurstellende EK is de relatie tussen Tedesco en Lukaku goed, maar zijn deelname aan de komende interlands blijft onzeker.

Als Lukaku zichzelf niet fit genoeg acht, zal hij waarschijnlijk niet meedoen. Kevin De Bruyne staat voor een druk seizoen met Manchester City, inclusief het WK voor clubs volgend jaar in de zomer. De Bruyne heeft eerder geklaagd over de grote belasting van wedstrijden.

Tedesco zal ook met hem overleggen om te bepalen of hij beschikbaar is voor de wedstrijden tegen Israël en Frankrijk. Tedesco ziet de Nations League-wedstrijden als voorbereiding op het WK 2026.

Hij wil experimenteren en jongere spelers zoals Charles De Ketelaere, Maxim De Cuyper en Arthur Vermeeren kansen geven. Routiniers als Yannick Carrasco, die in Saudi-Arabië speelt, zouden mogelijk buiten de selectie kunnen vallen. Jan Vertonghen en Thibaut Courtois hebben al aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor de Rode Duivels.