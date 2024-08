OFFICIEEL: Beerschot is gaan shoppen in eigen land en haalt aanvaller bij Anderlecht

Beerschot is gaan shoppen in eigen land. De club uit Antwerpen heeft vrijdag bekendgemaakt dat Antoine Colassin vanaf nu een nieuwe speler is van de club.

Beerschot was nog op zoek naar versterking vooraan, en heeft die nu gevonden in eigen land. De club is gaan shoppen bij Anderlecht. De transfer zat er al even aan te komen, maar op vrijdag werd het ook officieel bekendgemaakt. Antoine Colassin is vanaf nu een speler van Beerschot. Colassin genoot zijn jeugdopleiding voornamelijk bij Charleroi en Anderlecht. In 2021 werd hij uitgeleend aan Zulte Waregem en nadien ook nog aan het Nederlandse Heerenveen. In totaal speelde hij 16 wedstrijden bij de RSCA Futures, waarin hij vier keer kon scoren en goed was voor drie assists. Bij de A-ploeg stond hij 12 keer op het veld en scoorde hij drie doelpunten.





