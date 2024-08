'Zulte Waregem wil verdediger wegkapen bij andere CPL-club, speler zelf ziet transfer wel zitten'

Zulte Waregem wilde afgelopen seizoen enorm graag promoveren, maar kon daar niet in slagen. Om dit seizoen opnieuw een poging te doen, zal de club zijn kern zo goed mogelijk in orde moeten maken.

Daar is Zulte Waregem op dit moment ook mee bezig. De transfermarkt is in heel wat landen gesloten, maar in België gebeurt de sluiting pas op 6 september.

Dus wil de club graag nog versterking halen in eigen land. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft de club uit West-Vlaanderen haar oog laten vallen op Laurent Lemoine, die bij KMSK Deinze speelt.

De verdediger zat de eerste twee wedstrijden op de bank en kwam er niet af. Afgelopen seizoen was hij ook geen vaste basisspeler bij Deinze.

Zijn marktwaarde wordt op 250.000 euro geschat door Transfermarkt. De 26-jarige speelde in het verleden ook nog bij Lommel SK, KV Mechelen, Roeselare en de jeugd van Club Brugge. Lemoine zelf zou de transfer wel zien zitten.

🇧🇪 #Essevee has a concrete interest for Laurent Lemoine. The Challenger Pro League club wants Lemoine and talks are currently ongoing with KMSK #Deinze in order to find an agreement between clubs. Lemoine keen on the move.

