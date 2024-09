🎥 "Hou je mond, ga zitten!" : Belgische trainer met kort lontje ontploft tegenover collega-trainer

Het einde van de wedstrijd tussen AS Monaco en RC Lens was bijzonder levendig. En voor de trainers is het niet altijd gemakkelijk om kalm te blijven.

De nieuwe coach van RC Lens, Will Still, moet proberen om met Les Sang & Or een ereplaats te behalen in de Ligue 1. Afgelopen zondag speelde Lens uit tegen directe concurrent AS Monaco. En het einde van de wedstrijd was behoorlijk gespannen.

De Monegasken openden de score via Denis Zakaria vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd en dachten zo de drie punten te pakken, maar Lens antwoordde in blessuretijd met een penaltydoelpunt van Frankowski.

In de minuten voorafgaand aan de twee doelpunten stonden de coaches al onder druk. Zoals te zien is in deze scène waarin Will Still zijn collega Adi Hütter stevig terechtwijst. "Hou je mond! Ga zitten, praat niet tegen mijn spelers!"

We kijken al uit naar de ontmoeting tussen Marseille en Lens, die ook behoorlijk verhit zou kunnen zijn met de Italiaan Roberto De Zerbi op de bank bij Marseille.