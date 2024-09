Nog geen enkele speelminuut bij zijn nieuwe club voor Maarten Vandevoordt: "Dat was wel even slikken"

Maarten Vandevoordt is sinds deze zomer officieel een speler van RB Leipzig. De jonge doelman bleef voorlopig nog wel gewoon op de bank zitten. Iets waar hij geen rekening mee had gehouden...

De deal was al twee jaar lang rond, maar deze zomer heeft Maarten Vandevoordt zijn langverwachte transfer ook echt gemaakt. De doelman kwam bij RB Leipzig aan.

De ex-Genkie hoopte om daar meteen eerste doelman te worden, maar Peter Gulasci mocht de eerste wedstrijden van het seizoen gewoon tussen de palen beginnen. "We hebben daar gesprekken over gehad", vertelde Vandevoordt bij Het Laatste Nieuws.

"De coach benadrukte dat hij tevreden was over mijn voorbereiding, maar dat hij Gulasci moeilijk uit de ploeg kon zetten na zijn sterke prestaties in de terugronde van vorig seizoen. Hij zit al lang bij de club, is één van de kapiteins en ook een heel goede doelman. Daarom is de keuze op hem gevallen."

De 22-jarige kan ermee leven, maar had er toch geen rekening mee gehouden. "Niet echt. Ik ben naar hier gekomen om te spelen. Na mijn goede voorbereiding was het dus wel even slikken toen ik hoorde dat ik op de bank aan het seizoen zou beginnen. Dat was me nog nooit overkomen."

"Maar misschien is het zo slecht nog niet om dit ook eens mee te maken. Het kan me sterker maken. Het is een stimulans om nog beter te doen", besluit Vandevoordt.