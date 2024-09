19-jarige Belgische winger zal meer dan 40 matchen moeten spelen bij topclub nadat FIFA transfer van concurrent niet goedkeurt

Mika Godts gaat zijn tenen mogen uitkuisen. De 19-jarige Belgische winger van Ajax heeft er deze mercato dan toch geen concurrent bijgekregen. De FIFA keurde de transfer van Kamaldeen Sulemana immers af.

De Amsterdammers hadden een huurovereenkomst met Southampton, inclusief een optie tot koop, maar de transfer werd te laat geregistreerd. Daarom heeft de FIFA de overgang nu afgekeurd, kreeg Ajax gisterenavond te horen.

Ajax wilde Sulemana als vervanger van Steven Bergwijn, die naar Al-Ittihad vertrok. Hoewel er een akkoord was, kwam de deal voor Bergwijn pas vlak voor de deadline rond, waardoor Ajax snel moest handelen.

De FIFA heeft inmiddels bevestigd dat de transfer te laat werd ingediend, wat betekent dat Sulemana niet naar Amsterdam komt.

Een probleem, want op links hebben de Amsterdammers nu enkel Mika Godts lopen. Een groot talent dat in januari 2023 bij Jong Genk werd weggehaald, maar hij moet op zijn 19de nu quasi alle matchen gaan spelen.

Ajax onderzoekt nu de mogelijkheid om een transfervrije speler aan te trekken, maar die kan niet meer worden ingeschreven voor de Europa League, aangezien de deadline voor definitieve selecties dinsdagavond is verstreken.

Dit is de tweede keer dat een samenwerking tussen Ajax en Sulemana niet doorgaat; in 2021 koos de speler voor Stade Rennes in plaats van een overstap naar Amsterdam.