Standard is verlost van 777 Partners, maar... dit moet nog allemaal opgelost worden vooraleer de club verkocht kan worden

Standard Luik heeft aangekondigd dat 777 Partners vanaf 16 september niet langer in de Raad van Bestuur van de club zal zetelen. Dit maakt meteen een einde aan de controle van de Amerikaanse investeringsmaatschappij over de club.

Een overgangsbestuur, met vertegenwoordigers van de club en investeerder A-CAP, zal het verkoopproces van Standard begeleiden. Maar er is nog geen concreet bod binnengekomen op de club. Ondanks eerdere belangstelling, vooral vanuit de VS, hebben potentiële kopers veel vragen, met name over de rechtszaken die ex-eigenaar Bruno Venanzi tegen de club heeft aangespannen.

Hij eist nog 10 miljoen euro aan achterstallige betalingen. Er lijkt echter vooruitgang te zijn in de onderhandelingen tussen Venanzi en Standard, en er wordt verwacht dat er in september een schikking wordt getroffen, wat het verkoopproces zou kunnen versnellen.

Naast Venanzi zijn er nog andere problemen, zoals een geschil met architectenbureau Assar en een openstaande lening van 10 miljoen euro bij Tifosy Capital. Standard moet nog tussen de 6 en 7 miljoen euro terugbetalen aan het Londense bedrijf.

Er wordt in oktober een nieuw afbetalingsplan besproken, wat noodzakelijk is om de club financieel op koers te houden. Een lichtpuntje is dat zodra de aandelen van Standard niet langer bevroren zijn, A-CAP geplande kapitaalverhogingen kan doorvoeren, wat de schuldenlast van de club zal verlagen.

Toch blijft de kortetermijnschuld rond de 15 tot 20 miljoen euro. Ondanks deze uitdagingen wordt verwacht dat Standard het seizoen kan afmaken dankzij de inkomsten uit de transferzomer, al viel de mislukte transfer van Nathan Ngoy naar Luton Town tegen.