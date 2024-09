Rode Duivels hebben nog iets recht te zetten tegen Frankrijk: "Aan ons om wraak te nemen"

Na de wedstrijd tegen Israël, zullen de Rode Duivels het opnemen tegen Frankrijk. Na afgelopen EK zal het sowieso een speciale wedstrijd worden.

De Rode Duivels hebben vrijdag het essentiële verzekerd door te winnen in Debrecen (Hongarije) tegen Israël, in een zeer speciale sfeer, zonder supporters. "Het is altijd goed om te beginnen met een overwinning. De sfeer was vreemd, het was al lang geleden. We hebben doelpunten gescoord, we hadden er meer kunnen maken, maar er ook nog een kunnen incasseren. De drie punten zijn het belangrijkste", zei Arthur Theate aan de microfoon van RTL Sports na de wedstrijd.

Na deze overwinning zal België de weg naar Lyon nemen om het op te nemen tegen Frankrijk in het Groupama Stadium. "Als we kijken naar de laatste wedstrijd op het EK.. We gingen eruit omdat het de knock-outfase was, maar we waren niet erg bezorgd, het kon ook onze kant opdraaien."

"Frankrijk is een groot land. Italië ook. Ze hebben ons eruit gegooid op het EK, het is aan ons om wraak te nemen. We zullen proberen ons best te doen, maar in vergelijking met vanavond en hun nederlaag tegen Italië, is de waarheid van de ene dag niet die van de volgende. Ze hebben een enorme kern, veel kwaliteiten, we zullen zien wat we kunnen doen in een heel andere sfeer."

Zoals verwacht was de nieuwe speler van Frankfurt de aangewezen vervanger van Jan Vertonghen in het centrum van de verdediging. Theate speelde naast Wout Faes, voordat hij naar de linkerkant verhuisde toen Zeno Debast het veld op kwam. Voor hem speelde Julien Duranville, die meteen zijn explosiviteit benutte zodra hij in het spel kwam.

"Ik heb altijd links gespeeld bij de Rode Duivels, nu ben ik centraal. Er zijn automatismen die ik moet oppakken met Wout. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, maar ik denk dat onze wedstrijd goed was. Toen ik naar links ging, had ik Julien voor me. Een zeer getalenteerde speler die ons in de komende jaren veel goeds zal brengen."